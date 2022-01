Esporte Volante da base do Vila Nova recebe sondagens do São Paulo e Inter Graziani também atua como zagueiro e foi um dos destaques do time colorado na disputa da Copinha

O volante Graziani do Vila Nova, que também atua como zagueiro, foi alvo de sondagens do São Paulo e Internacional após a disputa da Copinha. O jogador de 17 anos foi um dos destaques do time colorado na Copinha. A informação foi divulgada pela Rádio Bandeirantes e confirmada pelo POPULAR. A diretoria de base do clube goiano teve algumas conversas sobre a situação...