Depois de levar quatro reforços para o jogo contra o Athletico-PR e dois estrearem pelo clube, o Atlético-GO tem mais um contratado em condições de atuar. O volante Willian Maranhão teve registro publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (21) e pode estrear domingo (24), contra o América-MG, no Accioly, pela 19ª e rodada do Brasileiro.

De volta ao Atlético-GO, pelo qual atuou em 2020 e 2021, Willian Maranhão só pode jogar o Brasileirão pelo Dragão. Como jogou a Copa do Brasil e as oitavas de final da Sul-Americana pelo Santos, não poderá defender o clube goiano nessas duas competições.

Todos os outros reforços podem jogar pelo menos duas competições. Quatro jogadores que acabam de ser contratados não podem jogar a Copa do Brasil: além de Maranhão, Kelvin, Rhaldney e Camutanga não podem, mas os três podem jogar a Sul-Americana, caso sejam inscritos.

Os únicos que podem atuar nas três, se forem inscritos na Sul-Americana, são Ricardinho, João Peglow e Lucas Gazal. Peglow e Gazal ainda não tiveram seus registros publicados no BID.