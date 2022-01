O volante Gabriel Baralhas, de 23 anos, terminou a temporada passada como um dos goleadores do Atlético-GO. Ele marcou cinco gols - quatro na Série A e um no Goianão -, mesmo jogando numa posição defensiva e deixou excelente impressão. Tanto que o clube se esforçou para a aquisição sobre 60% dos direitos econômicos do atleta, que projeta futuro melhor após firmar novo contrato, de três anos (2022 a 2024).

O jogador prevê uma "disputa saudável" pela titularidade com os volantes que estão chegando - Edson e Ramom - e os que continuaram no clube, além dele.

"Temos de trabalhar muito. Creio que 2022 tem de ser melhor do que 2021 Temos de procurar evoluir sempre. A evolução é o foco principal. É procurar melhorar em relação ao ano passado", projetou o jogador, que fez gols sobre Athletico-PR, América-MG, Fortaleza e Inter-RS, na Série A, e outro sobre o Crac, no Goianão. Ele elege o gol marcado sobre o Inter-RS, na penúltima rodada, como o mais importante dos cinco.

"Fiquei feliz com a oportunidade que o Atlético-GO deu quando vim para cá disputar a Série A do brasileiro. Foi o primeiro Brasileiro que disputei, um torneio de alto nível. Então, fazendo isso, posso retribuir da melhor forma possível dando o melhor dentro de campo. quando estou dentro de campo, o meu objetivo é lutar e ajudar o Atlético-GO a conquistar objetivos maiores", destacou o volante, que veio do Ituano-SP no início do ano passado.

"A expectativa é a melhor possível. O grupo está se formando novamente, estão chegando bons volantes (Edson e Ramon foram contratados) e espero que todo mundo possa ajudar. Então, com todo mundo se ajudando, o meio de campo do Atlético-GO estará se consolidando", frisou o jogador atleticano.

Sobre os gols, ele explica que isso é fruto dos treinamentos e das cobranças feitas pela comissão técnica no cotidiano. "Estávamos (volantes) sendo muito cobrados para, quando chegássemos na intermediária, finalizar. Nos treinos, estávamos praticando bastante. Então, creio que fui muito feliz em algumas finalizações. Pude fazer alguns gols no Brasileiro e, para mim, foi bastante gratificante ter marcado quatro gols', destacou o volante artilheiro.