Capitão e volante do Atlético-GO, Marlon Freitas deve deixar o clube no final do ano após três temporadas no Dragão. O destino dele deve ser o Botafogo-RJ, mas o jogador não confirma o retorno ao futebol carioca - ele foi revelado pelo Fluminense. Por enquanto, garante que está concentrado no clássico decisivo desta quarta-feira (13), no Estádio da Serrinha, diante do Goiás.

As duas equipes goianas decidem vaga às quartas de final do torneio e, para Marlon Freitas, é a chance de continuar fazendo história no Atlético-GO, mesmo que possa fechar o ciclo dele em novembro de 2020. A imprensa carioca trata a transferência como certa.

"É muito difícil falar disso (saída). Os meus empresários estão cuidando disso. A minha cabeça está aqui (no Atlético-GO). Conversei com o presidente (Adson Batista) e ele tem muita confiança em mim. Tenho contrato até novembro e tem muita coisa para acontecer", afirmou Marlon Freitas.

Segundo o volante, as tratativas para uma transferência para o Botafogo estão sob responsabilidade do procurador, Márcio Bittencourt.

"Tenho contrato até novembro e o futuro a Deus pertence. Tenho de fazer muito por este clube (Atlético-GO), que me proporcionou ser duas vezes capitão e levantar a taça de campeão (Goianão 2020 e 2022)", destacou o volante atleticano.

Segundo ele, o momento é de canalizar todas as forças no clube para conquistar a vaga às quartas de final da Copa do Brasil.

Nas temporadas 2020 e 2021, o Dragão chegou às oitavas de final. Por isso, o capitão espera que o time possa chegar mais à frente - a melhor campanha do clube foi em 2010, ano em que chegou à semifinal e foi eliminado pelo Vitória-BA.

Como houve empate no primeiro jogo com o Goiás (0 a 0), a vaga poderá ser decidida nos pênaltis. Nas duas decisões recentes por penalidades, coube a Marlon Freitas fazer a última cobrança e convertê-las, contra Cuiabá-MT (5 a 3, na Copa do Brasil) e Olímpia (5 a 3, na Copa Sul-Americana). Muita responsabilidade para o jogador, vaiado na vitória de 3 a 1 sobre o Juventude-RS após desperdiçar uma cobrança no primeiro tempo.

"Podem me cobrar à vontade. O torcedor é o maior patrimônio", ponderou. "Bati pênalti, vou errar, vou acertar, mas não vou me esconder", garantiu Marlon Freitas, que disputou 135 partidas até agora, marcou 12 gols e desperdiçou duas cobranças de pênalti na atual temporada - contra Aparecidense e Juventude.

"Naquele jogo (Juventude), voltei no segundo tempo, dei uma assistência, acertei um chute na trave", lembrou o capitão do Dragão.

Sobre o clássico, Marlon Freitas prevê equilíbrio. "Não tem favorito. É clássico. Para nós, é montar a melhor estratégia. Acredito que será um grande jogo", projeta Marlon Freitas, que foi decisivo no Estadual 2022, ao converter o pênalti no primeiro jogo da final com o Goiás (1 a 0) e na segunda partida na Serrinha (3 a 1, quando acertou chute forte de fora da área).