Esporte Volante do Atlético-GO relembra dificuldades para fugir da guerra na Ucrânia Edson Fernando vivia sonho de jogar na Europa, mas conviveu com pesadelo da guerra na Ucrânia

O volante Edson Fernando, de 23 anos, foi apresentado pelo Atlético-GO, na tarde desta quinta-feira (14), no CT do Dragão. Ao lado do presidente do clube, Adson Batista, e do atacante argentino Diego Churin, Edson Fernando mostrou contentamento por ter a chance de atuar num clube emergente do País e que tem um calendário de torneios importantes. Mais d...