O volante Edson, que agora está atuando como zagueiro, retorna ao Atlético-GO para o jogo decisivo desta quinta-feira (7) pela Copa Sul-Americana, no Estádio Serra Dourada, diante do Olimpia (Paraguai).

O Dragão precisa reverter a diferença favorável de dois gols que o time paraguaio obteve na partida de ida, em Assunção. Edson estava suspenso e acredita que isso é possível e recomenda que a equipe faça "algo mais" para tirar a vantagem adversária e conquistar dentro de Goiânia a classificação às quartas de final.

"É uma decisão. E numa decisão, não se pode entrar desconcentrado de jeito nenhum. Sabemos que vamos entrar em campo com o placar contra (diferença de dois gols), mas sabemos que temos de fazer algo a mais", definiu o jogador do sistema defensivo atleticano.

Porém, ele espera que "todos os jogadores possam estar bem, numa noite abençoada, que o nosso time esteja bem fisicamente e taticamente. Acho que tudo para reverter este placar que, queira ou não, é una boa vantagem para o Olimpia, mas não é impossível. O futebol nos mostra a cada dia que tudo pode acontecer. Esperamos que o Atlético-GO possa passar de fase", ressaltou.

O Atlético-GO volta a atuar no Serra Dourada após dois anos e meio. Edson revelou que não atuou no local, mas espera que a adaptação seja rápida e que a torcida atleticana esteja lado a lado do time em busca da classificação, definida como "histórica" para o clube na terceira participação num torneio internacional.

"Não cheguei a jogar pelo Atlético-GO no Serra Dourada. Historicamente, fizemos história ao passar de fase na Copa Sul-Americana. Então, se passarmos (de fase), será histórico também. Imagina o jogador entrar dentro de campo focado, sabendo desse lado histórico, o quanto será importante a classificação, para os jogadores e o clube. Sabemos que temos tudo para fazer um grande jogo na quinta-feira (7)", comentou Edson.

O jogador lembrou que, em alguns jogos da Sul-Americana, o Atlético-Go obteve bons resultados e conseguiu fazer muitos gols sobre adversários fortes, como a LDU (Equador) e Defensa y Justicia (Argentina). "Esperamos que seja um retorno histórico (ao Serra Dourada), como o jogo já mostra. Temos que primeiro sentir para depois falar. O mais importante é saber que precisamos tirar o placar que nos foi entregue na ida. Vamos fazer de tudo para tentar não só tirar o placar, mas para nos classificar nos 90 minutos", disse o volante.

Então, ele relembra as boas atuações e vitórias recentes do Dragão em Goiânia, mas obtidas no Estádio Antonio Accioly. "Temos condições para fazer isso e mostramos isso em outras oportunidades. Vamos nos lembrar de um passado recente contra a LDU (Equador), que fizemos o placar aqui (4 a 1). Temos o time argentino, o Defensa y Justicia. Fizemos três gols em cima deles aqui, apesar de ter tomado dois gols", justificou.

A ordem é estar comprometido em jogar ofensivamente, pressionar o adversário, buscar o gol a todo instante sobre o Olimpia. "É possível. Temos de entrar não com 100%, mas com 110%, 150%, porque se você faz o gol nos 15, 20 minutos do primeiro tempo, a chance de classificação é real. Basta acreditar. O torcedor acredita muito em nós, mas nós temos de acreditar mais ainda."