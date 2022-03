Esporte Volante do Goiás alerta sobre campo difícil em Catalão Fellipe Bastos diz que time esmeraldino terá de redobrar atenção para a decisão diante do Crac

O Goiás enfrenta o Crac no Estádio Genervino da Fonseca nesta quarta-feira (9) e se preocupa com as condições do gramado do estádio em Catalão. No entanto, os jogadores esmeraldinos estão cientes que precisam driblar essa adversidade para buscar o título estadual. Após terminar a 1ª fase na liderança geral do Goianão, o Goiás encara o Crac e sabe que o torn...