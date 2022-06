Esporte Volante do Goiás espera manter boa sequência, após titularidade Matheus Sales ganhou a condição de titular nos últimos dois jogos, contra RB Bragantino e Botafogo, e tem participado de gols marcados pela equipe esmeraldina

O volante Matheus Sales tem se destacado nos últimos pelo Goiás e espera manter a boa sequência com a camisa esmeraldina. O jogador foi o gol da vitória de 1 a 0 sobre o RB Bragantino, na Copa do Brasil, e pelo desarme que originou a jogada do 2º gol do time alviverde no triunfo, de virada, diante do Botafogo, pela Série A. "Fico feliz por esse momento. O gol sempre melhora a autoestima, dá mais confiança para o atleta e...