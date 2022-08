Além do técnico Jair Ventura, o volante do Goiás Fellipe Bastos também reclamou da arbitragem no empate por 1 a 1 com o Avaí, na Serrinha, neste sábado (13). O jogador, em tom revoltado, disse que o árbitro deixou de marcar um pênalti em cima de Vinícius no segundo tempo.

"A gente deixou de ganhar dois pontos, mas precisa falar sobre arbitragem. Todo jogo prejudicando a gente. Hoje teve um pênalti no Vinícius, nem ver ele foi. O gol do Pedro Raul, e aí? Teve um lance na Libertadores que o cara deu assistência com a mão, não mudou a decisão de campo. Pedro Raul toca na mão? Eu queria saber se toca. Toda vez é a mesma coisa contra a gente. É pênalti que não é pênalti, mão que não é mão", falou o volante.

O árbitro do jogo foi Flávio Rodrigues de Souza, que é do quadro Fifa de São Paulo. Os assistentes foram Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Alex Ang Ribeiro (SP) e o VAR foi Thiago Duarte Peixoto (SP).

Na Serrinha, o árbitro deu um pênalti de Maguinho em Raniele. Foi o que originou o gol do Avaí, no primeiro tempo. No início da segunda etapa, um gol de Pedro Raul foi anulado porque o VAR alertou um toque de braço após o cabeceio do atacante. Fellipe Bastos ainda reclama do que seria um pênalti de Bruno Silva em Vinícius.

"Para a gente, parece que tem os times marcados para brigar lá embaixo, no meio e lá em cima", falou Fellipe Bastos. "Teve um pênalti no Vinícius. É o mesmo pênalti do Maguinho. São dois pessos, duas medidas."

Fellipe Bastos disse que são lances recorrentes duvidosos em jogos do Goiás. "O campeonato tem que ser decidido dentro de campo. Não sei se é sacanagem, se é má fé, mas o que estão fazendo com a gente é brincadeira", falou o volante do Goiás.

O jogador ainda reclamou da falta de explicações da arbitragem. "O torcedor cobra a gente, com razão. A gente tem que explicar por que não ganhou e eles não explicam nada. Até quando o Goiás vai ser prejudicado? A gente não quer ajuda, só não quer que atrapalhe", finalizou Fellipe Bastos, que disse que "em todos os jogos, tem alguma polêmica contra o Goiás".