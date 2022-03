Esporte Volante do Goiás vê auxiliar pronto para assumir comando na final Fellipe Bastos comentou que saída de Bruno Pivetti pegou “todos de surpresa”, mas diz que Glauber Ramos mostrou que pode assumir comando da equipe

O volante Fellipe Bastos foi o primeiro jogador do Goiás que concedeu entrevista após a saída do técnico Bruno Pivetti e o coordenador Paulo Autuori, que deixaram a equipe esmeraldina a dois dias do primeiro jogo da decisão do Campeonato Goiano, contra o Atlético-GO. Segundo o jogador, a saída “pegou todos de surpresa” no elenco alviverde. Leia também: Goiás tem trabalho inter...