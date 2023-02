O volante Roger Goiano, de 36 anos, passará por exames médicos em Morrinhos, nesta quinta-feira (9), para averiguar o quadro clínico e verificar o que pode ter causado o mal estar que ele sentiu no início do segundo tempo na partida disputada na noite de quarta-feira (8), no Estádio Antônio Accioly, onde o Atlético-GO venceu o Morrinhos por 2 a 0.

Roger Goiano, que é volante do Morrinhos, se sentiu mal assim que um pênalti foi marcado contra a equipe dele – até então, o jogo estava empatado sem gols. Ele caiu no gramado, recebeu atendimento médico durante cerca de dez minutos e foi encaminhado, de ambulância, para o Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo). Após atendimento na unidade de saúde, o jogador foi liberado durante a madrugada e retornou para Morrinhos.

“Ele (Roger Goiano) está bem, mas terá a continuidade dos exames aqui, em Morrinhos. Ele é um atleta muito disciplinado, é líder, capitão do time, muito dedicado nos treinos. Esperamos que não seja nada demais”, disse o vice-presidente do Morrinhos, Marcos Henrique do Nascimento Ribeiro.

Ele foi um dos dirigentes do clube que acompanhou o jogador durante a permanência no Hugo e, depois, no retorno a Morrinhos, onde chegaram às 4h30. Segundo Marcos Henrique, o jogador deverá fazer exames de tórax, pulmão, cardiológicos e neurológicos para detectar o que houve em campo.

O presidente do Morrinhos, Leandro Nato, disse que falou pela manhã com o jogador e espera que não seja nada grave. Segundo ele, Roger Goiano terá o acompanhamento de dois médicos ligados ao clube na bateria de exames.

Internamente, há receio de que o atleta tenha sentido algum tipo de estresse e isso possa ter desencadeado o problema que teve durante o jogo. Os dirigentes, porém, esperam o diagnóstico médico. O jogador deverá ficar fora do jogo da manhã deste sábado (11), diante do Vila Nova, em Goiânia.

Além de ser um atleta dedicado nos treinos e jogos, Roger Goiano é descrito como uma pessoa que se envolve muito com a situação do clube, com o qual se identifica. O Morrinhos ganhou o primeiro título da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano em 2009 e disputou pela primeira vez a elite do Estadual em 2010. Desde então, Roger Goiano participou das campanhas do time do Sul do Estado, conhecido como Tricolor dos Pomares. Ele está na ativa desde os 18 anos e já passou por pelo menos dez clubes.

Durante a pandemia do coronavírus, em 2020, Roger Goiano e a família tiveram de se reinventar profissionalmente naquele período. Como o futebol ficou paralisado, ele ficou sem contrato com o Grêmio Anápolis, Decidiu produzir salgados para sobreviver até que os clubes e os torneios voltassem à normalidade,

O momento do Morrinhos é delicado no Goianão. O clube está fora da faixa do rebaixamento, com oito pontos, à frente do Inhumas e do Grêmio Anápolis, ameaçados de descenso e entre os dois que seriam rebaixados se o Estadual terminasse agora.

Há reclamações quanto à tabela do Goianão, pois o Tricolor dos Pomares teve os três clubes da capital na sequência: Atlético-GO (2 a 0, na noite de quarta-feira), Vila Nova (neste sábado, às 10 horas, em Goiânia) e o Goiás (em Morrinhos, na última rodada).

A delegação voltou para Morrinhos também no início da madrugada. O elenco faz trabalho regenerativo na tarde desta quinta-feira (9), treina nesta sexta-feira (10), retorna para Goiânia e espera a partida de sábado (11), em novo horário (matutino), com a maioria dos jogadores desgastados fisicamente.