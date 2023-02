O volante Domingos, do Vila Nova, é o único alvo em Goiânia da Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MP-GO), que investiga manipulação de resultados de jogos da Série B do Brasileiro. O jogador de 22 anos teve mandado de busca e apreensão cumprido contra ele na capital.

Segundo os investigadores, Domingos não participou da manipulação de resultados, mas emprestou sua conta para que os manipuladores fizessem os pagamentos. Foram R$ 10 mil movimentados por meio de sua conta.

Romário, ex-jogador do Vila Nova, que atuou no clube em 2022 e que depois passou pelo Goiânia e também já deixou o Galo, também é alvo de busca e apreensão, mas em Minas Gerais. O lateral esquerdo aceitou participar, mas recuou depois de receber adiantamento, inclusive por meio da conta de Domingos.

Domingos chegou ao Vila Nova em 2022, contratado após disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Bahia. No Tigre, disputou 14 jogos, entre 2022 e 2023. O jogador sequer jogou a Série B, só foi para o banco em algumas vezes. Ele disputou o Brasileiro de Aspirantes em 2022 e jogos do Goiano em 2023.

A Operação Penalidade Máxima, deflagrada na manhã desta terça-feira (14), aponta que o grupo criminoso atua mediante cooptação de atletas para a manipulação de resultados de três partidas da última rodada da Série B do Brasileiro de 2022.

Leia também:

+ MP-GO investiga manipulação de resultados em jogos da Série B do Brasileiro