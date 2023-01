O volante Sousa, do Vila Nova, definiu a partida contra o Iporá como “jogo perigoso” por causa da situação da equipe do interior. O Lobo Guará perdeu os últimos três compromissos no Goianão, ocupa a zona de rebaixamento e demitiu o técnico Omar Feitosa nesta terça-feira (24), na véspera do duelo contra a equipe colorada.

“O adversário vem de três derrotas, joga aqui na nossa casa e está em crise. São 11 jogadores de cada lado, vamos respeitar. Futebol é jogo a jogo, o que podemos fazer é desempenhar um bom futebol para mostrar que estamos criando identidade e temos um elenco vencedor”, analisou o volante Sousa, que fez o gol de empate do Vila Nova no clássico com o Atlético-GO no último domingo (22).

Leia também

+ Ausência de Donato abre disputa na zaga do Vila Nova

+ Confira a classificação atualizada do Goianão 2023

Contra o Iporá, o Vila Nova também espera encerrar com a sequência de três jogos sem vitória. Diferente do Lobo Guará, o Tigre empatou nas últimas três partidas e segue invicto no Estadual.

“Estamos invicto, mas com muitos empates. Importante é a vitória, a gente sabe das dificuldades e saímos atrás em todos esses empates e conseguimos um ponto. É melhor do que perder. Temos que melhorar um pouco mais, podemos melhorar em termos de competitividade e entrega dentro de campo”, comentou o jogador.

Os empates do Vila Nova foram com Anápolis, Crac e Atlético-GO. Em todos, o time colorado saiu atrás e buscou o empate. “Estamos incomodados quando não temos resultados positivos, quando não tem vitória. O atleta muito mais, porque sempre quer vencer. A gente sabe da nossa responsabilidade, que temos que vencer, mas não será de qualquer jeito. Se for de qualquer jeito, podemos perder jogos. Vai ser um jogo difícil contra o Iporá, temos que trabalhar para buscar o resultado positivo”, disse Sousa.

Vila Nova e Iporá se enfrentam pela 5ª rodada do Goianão 2023 nesta quarta-feira. No OBA, os times duelam a partir das 20h30.