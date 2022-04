Esporte Volante do Vila Nova define rival na Série B como ‘incógnita’ Time colorado encara o Novorizontino, nesta terça-feira (12). Equipe paulista reformulou o elenco após rebaixamento no Estadual

O Vila Nova se prepara para encarar um adversário "desconhecido". Nesta terça-feira (12), o time colorado abre a 2ª rodada da Série B diante do Novorizontino, que vai estrear na competição nacional no primeiro jogo após o rebaixamento no Campeonato Paulista. A equipe do interior de São Paulo passou por uma reformulação no elenco e preocupa o Tigre.