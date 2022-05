Esporte Volante do Vila Nova diz que trocaria gols por vitórias na Série B Arthur Rezende é o principal artilheiro da equipe colorada na competição, com três gols

O volante Arthur Rezende, artilheiro do Vila Nova na Série B com três gols, diz que trocaria seus gols por vitórias na competição. O time colorado ainda não venceu após cinco rodadas e está na zona de rebaixamento com quatro pontos. Na temporada, são nove partidas sem triunfo do time colorado. Na Série B, além de goleador, Arthur Rezende é o jogador com mais participações diretas em gols...