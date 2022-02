Esporte Volante do Vila Nova prevê clássico aberto e com gols Arthur Rezende acredita que os times no Goianão 2022 mostram futebol ofensivo. Campeonato tem média de 2,5 gols por jogo

O volante Arthur Rezende, do Vila Nova, acredita que os times que atuam no Goianão 2022 mostram futebol ofensivo e por isso o torneio tem boa média de gols: 2,5 por jogo. O jogador do time colorado entende que não há times que jogam “por uma bola” e esse fator aumenta o nível da competição. Desde que o Goianão voltou a ter 12 times na disputa, em 2019, a média de 2,5 gols por jogo após 4...