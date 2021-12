Esporte Volante do Vila Nova prevê equilíbrio na final da Copa Verde Moacir acredita que quem errar menos no jogo de ida poderá abrir vantagem para partida decisiva, no sábado (11)

O volante Moacir acredita que Vila Nova e Remo chegam para a disputa da final da Copa Verde em igualdade e acredita que quem errar menos no jogo de ida, nesta quarta-feira (8), pode abrir vantagem para a decisão que será disputada no sábado (11). A primeira partida entre as equipes no torneio regional será disputada no OBA, a partir das 20 horas. O jogador de 35 ...