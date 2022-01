Esporte Volante do Vila Nova projeta sequência após ano de lesões Deivid teve duas contusões sérias em 2021 e ficou afastado dos gramados em boa parte da temporada. Recuperado, tem sido titular nos testes de pré-temporada

O volante Deivid, de 33 anos, espera ter sequência no Vila Nova em 2022 após sofrer duas lesões no joelho em 2021, que tiraram o jogador dos gramados por boa parte da temporada. Ele tem sido utilizado como titular nos jogos-treinos e é cotado para seguir no 11 inicial do clube colorado. “Primeiramente, eu quero ter mais jogos (no ano). Isso é o que todo atleta e...