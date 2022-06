Esporte Volante do Vila Nova reclama de ‘pênalti inexistente’ após derrota Arthur Rezende acredita que decisão do árbitro Paulo Henrique Vollkopf/MS ‘prejudica todo trabalho’ que o time colorado tem feito na busca por recuperação na Série B

O volante Arthur Rezende deixou o gramado do Estádio Heriberto Hülse na bronca com a arbitragem de Paulo Henrique Schleich Vollkopf/MS. Na análise do jogador vilanovense, a decisão do profissional do apito influenciou diretamente na derrota do time goiano, por 1 a 0, para o Criciúma, neste sábado (25). “É difícil não deixar de falar da arbitragem. Pênalti (marcado) onde nosso jogador (Alex Silva)...