Esporte Volante do Vila Nova segue recuperação para voltar em 2022 Dudu sofreu uma lesão no menisco do joelho direito e mantém atividades na parada do futebol, mas não tem presença certa no elenco colorado para a próxima temporada

O volante Dudu, do Vila Nova, segue em processo de recuperação de uma lesão que sofreu no menisco do joelho direito. O jogador de 24 anos passou por um artroscopia há 13 dias e durante as férias do futebol tem se dedicado às atividades de fisioterapia. A previsão de conclusão do pós-operatório é de três a quatro semanas, e o atleta não deve perder o início da pré-temporad...