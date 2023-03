O volante Sousa, do Vila Nova, sofreu uma fratura na face, no seio frontal direito, e vai passar por cirurgia. O jogador sofreu um choque no rosto durante a partida contra o Real Noroeste-ES, na terça-feira (28), na partida pela 1ª fase da Copa do Brasil - o Tigre se classificou com um empate por 1 a 1.

O procedimento cirúrgico deve ser realizado neste sábado (4) e a estimativa é de que o jogador fique 45 dias em recuperação, dependendo da evolução do quadro.

Sousa, de 28 anos, é titular do Vila Nova desde o ano passado. O jogador atuou em quase todos os jogos da atual temporada, ficando fora de apenas um. O volante jogou 12 vezes em 2023 (11 no Goiano e 1 na Copa do Brasil) e marcou um gol.

Titular contra o Real Noroeste-ES, Sousa foi substituído de campo, aos 12 minutos do segundo tempo, após sofrer um choque e ter o osso da face afundado.

