Esporte Volante espera que o Vila Nova vença o Grêmio para iniciar reação na Série B Rafinha deve seguir como titular no meio-campo da equipe colorada para o duelo de domingo (29) no Serra Dourada

O volante Rafinha, de 25 anos, foi o substituto de Ralf no empate diante da Chapecoense, por 0 a 0, na estreia do técnico Dado Cavalcanti. O meio-campista colorado valoriza a oportunidade de competir por uma posição com um dos volantes que mais admira e tem como inspiração em sua carreira. “É uma honra disputar posição com o Ralf, é um cara que tem o prestígio e ...