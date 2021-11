Esporte Volante espera reação no Atlético-GO na Série A: 'gordurinha que tínhamos já foi' Marlon Freitas foi capitão no período em que Marcelo Cabo comandou o Dragão na segunda passagem

Capitão do time no período em que o técnico Marcelo Cabo dirigiu a equipe na segunda passagem - de novembro de 2020 a fevereiro deste ano -, o volante Marlon Freitas espera que a mudança de comando possa resultar na reação que o Atlético-GO precisa na Série A. O Dragão se prepara para um jogo decisivo diante do Santos, neste sábado (13), às 17 horas, no Estádio Antoni...