Volante fica no Vila Nova e renova contrato até o final de 2023

O volante Pablo Roberto ficará no Vila Nova para a temporada de 2022. O jogador de 22 anos tinha negociações em andamento para deixar o clube goiano por meio de empréstimo, mas nas conversas com times da Série A não avançaram e a diretoria vilanovense optou por garantir a permanência do atleta no elenco. Ele renovará contrato até o final de 2023 com o Tigre. Pablo foi destaq...