O volante Rhaldney, de 24 anos, é um dos jogadores do elenco do Atlético-GO que mais atuaram nesta temporada. Disputou oito jogos e, na manhã deste domingo (12), será um dos titulares diante do Inhumas, a partir das 10 horas, no Estádio Zico Brandão, na cidade de Inhumas.

Mesmo que o Dragão esteja classificado à próxima fase, com 19 pontos, e a equipe adversária vivendo o risco de rebaixamento, com 5 pontos, o jogador atleticano analisa que a diferença não pode ser levada em consideração quando os times estão em campo. Ali, para Rhaldney, as forças se nivelam e é preciso empenho para conquistar a vitória.

“A pontuação e a posição na tabela, tanto para os times que estão embaixo como os que estão acima, acabam quando começa o jogo. No campo, não tem isso de tabela e pontuação. Quem se impõe mais, consegue um grande resultado na partida. Não temos de olhar para isso, para pontuação ou posição”, recomendou o volante atleticano.

Rhaldney foi contratado ano passado, junto ao Náutico, como uma das apostas da diretoria do clube rubro-negro para a atual temporada. Para o volante, o objetivo final do Dragão é conquistar o título do Estadual. Este é o principal objetivo, segundo ele, na competição.

“Temos de estar focados no nosso objetivo e independente de qualquer situação, o plano tem de seguir para conquistar o objetivo final. Quando queremos viver grandes coisas, não devemos olhar para o futuro nem para o passado, mas viver cada dia como se fosse o último. É um jogo muito difícil, temos de ter muita humildade e atitude para conseguir bom resultado fora de casa.”

O Dragão perdeu a liderança no Estadual após derrota no clássico para o Goiânia, por 4 a 2, no domingo passado (5). Porém, está vivo na disputa pelo título, pois já garantiu vaga nas quartas de final do Goianão. O Atlético-GO briga em boas condições pelo bicampeonato do Goianão numa competição em que, para Rhaldney, não há “bicho de sete cabeças.” O time atleticano precisa acreditar naquilo que pode fazer no campeonato e buscar a evolução.

“Melhorar, sempre temos de melhorar, Nunca podemos nos conformar com o que estamos vivendo. Mas também não vejo bicho de sete cabeças. Nós estamos fazendo um grande campeonato, estamos em 2ºl lugar e queríamos muito estar em 1º (lugar), mas aconteceram alguns deslizes no decorrer da competição”, avaliou o jogador, que deve atuar em Inhumas um pouco mais adiantado, como segundo volante, enquanto Mikael volta ao time como primeiro volante, na marcação.

Na competição, o Atlético-GO está à procura da melhor formação para que possa brigar também pelo acesso à Série A, pois disputará a Série B a partir de abril. “É evoluir a cada jogo, levar cada jogo como se fosse o último, sabendo que é preciso melhorar a cada jogo para conseguir estar perto do objetivo a cada dia. É viver cada dia como se fosse o último e chegar ao nível mais alto”, destacou o volante do Atlético-GO.