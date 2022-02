Esporte Volante lembra início difícil e vê Goiás superar desconfiança Caio Vinícius comemora classificação antecipada e diz que elenco esmeraldino trabalhou para melhorar após tropeços iniciais

Autor do gol que abriu o caminho da vitória do Goiás sobre o Morrinhos, por 2 a 0, o volante Caio Vinícius comemorou a classificação antecipada e enalteceu o trabalho feito para a equipe evoluir dentro do Campeonato Goiano. Após dois tropeços nas rodadas iniciais diante de Grêmio Anápolis e Anápolis, o Goiás vive curva ascendente no Campeonato Goiano e conquistou sua cl...