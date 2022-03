Esporte Volante pede Goiás concentrado para superar Criciúma Auremir acredita que concentração seja a chave para conquista da classificação para a 3ª fase da Copa do Brasil

O Goiás recebe o Criciúma nesta quinta-feira (17) em busca da classificação para a 3ª fase da Copa do Brasil. O volante Auremir admite que a responsabilidade maior cai sobre os ombros esmeraldinos e pede concentração total para que a equipe conquiste a vaga dentro da Serrinha. "É um jogo eliminatório muito importante para ambas as equipes, vamos estar com nosso ...