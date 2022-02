Esporte Volante quer repetir 1ª passagem e fazer história no Vila Nova Pablo Roberto é um dos destaques do time colorado neste início de Goianão 2022, com dois gols em quatro jogos

O volante Pablo Roberto tem o desejo de repetir em seu retorno ao Vila Nova o sucesso que teve quando chegou ao clube colorado em 2020. Naquela temporada, foi um dos destaques do Tigre na campanha do título da Série C, que foi conquistado em 2021 por causa das alterações no calendário causadas pela pandemia da Covid-19. O objetivo do jogador de 22 anos é de voltar a se...