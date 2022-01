O elenco do Vila Nova está praticamente completo neste início da pré-temporada. O volante Arthur Rezende iniciou as atividades com o restante do grupo após assinar um novo contrato válido até o final de 2022. Com isso, o técnico Higo Magalhães fica no aguardo apenas do goleiro Pedro Campanelli e dos atletas do time Sub-20, que estão na disputa da Copinha.

Campanelli tem previsão de iniciar os treinos de pré-temporada nesta sexta-feira (7). Dos atletas remanescentes de 2021, o goleiro é o único que ainda não começou as atividades no CT do Tigre. Além dele, os jovens Dã (goleiro), Atanásio (volante), Gustavinho (meia) e os atacantes Guilherme Pires e Breno vão se juntar ao grupo após a disputa da Copinha.

Outra novidade na pré-temporada do Vila Nova foi a contratação do fisiologista André Araújo. O profissional está em sua terceira passagem no clube colorado, após se desligar do Goiás, onde atuou entre 2011 a 2021. No Tigre, ele trabalhou entre 2004 e 2005 na primeira passagem e entre 2009 e 2010 na segunda vez em que esteve na equipe vilanovense.

“É uma grande vantagem para todos nós (ter uma base mantida), não só do acúmulo de dados, mas do perfil físico e fisiológico que já conhecemos. Isso nos traz tranquilidade para continuar o trabalho que foi iniciado, já temos uma ideia de performance que os atletas possuem na temporada e isso nos traz agilidade para retornar essa agilidade dos atletas”, comentou André Araújo à Tigrão TV sobre a facilidade de chegar no clube e iniciar trabalho em uma base de jogadores que se manteve de uma temporada para a outra.

O Vila Nova terá cerca de três semanas de pré-temporada até a estreia no Goianão 2022. O Tigre entra em campo no dia 27 de janeiro, diante do Goiatuba, no OBA, a partir das 20h30.



Confira o elenco do Vila Nova para a temporada de 2022:

Goleiros: Georgemy, Tony, Pedro Campanelli e Dã (prata da casa)

Zagueiros: Renato, Rafael Donato, Ricardo Lima e Tibúrcio (prata da casa)

Laterais: Bruno Collaço (E), Willian Formiga (E), Diogo (D) e Moacir (D)

Volantes: Pedro Bambu, Arthur Rezende, Deivid e Atanásio (prata da casa)

Meias: Wagner, Matheuzinho, João Lucas e Gustavinho (prata da casa)

Atacantes: Clayton, Jean Silva, Breno (Copinha), Guilherme Pires (Copinha) e Cardoso