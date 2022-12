O elenco do Vila Nova ganhou reforço do volante Sousa nos treinos de pré-temporada. O jogador de 28 anos recebeu alguns dias a mais de folga, mas optou em voltar mais cedo e retornou às atividades nesta terça-feira (27) - a previsão inicial era que se apresentasse na sexta-feira (30).

Sousa chegou ao Vila Nova no meio da última temporada, disputou 18 partidas pelo clube colorado e marcou um gol. O jogador foi um dos primeiros a renovar contrato com o Tigre - o novo vínculo é válido até o fim de 2023.

O elenco do time colorado, porém, ainda não está completo na pré-temporada. Outros cinco atletas são aguardados no clube, mas apenas no dia 2 de janeiro: o goleiro Vanderlei e os atacantes Hyuri, Vinícius Leite, Guilherme Parede e Victor Andrade (em processo de recuperação de lesão no joelho, só volta aos treinos com bola em março do ano que vem).

Apesar de não estarem treinando presencialmente, todos os atletas recebem orientações do departamento físico do Vila Nova para realizarem atividades nas férias antes de se apresentarem no OBA.