Willian Maranhão retornou ao Atlético-GO há cerca de um mês, após passagens pelo Bahia e Santos. O volante chegou para reforçar o elenco atleticano na Série A do Brasileiro, pois havia atuado na Copa do Brasil (Bahia) e Sul-Americana (Santos) e não pôde inscrito de novo em nenhuma delas. A missão dele e dos outros jogadores é ajudar o clube a garantir a permanência na elite nacional, como ocorreu ano passado, quando o Dragão teve alguns resultados negativos e reagiu na reta final, garantindo presença na Série A (por pouco não conquistou vaga na fase preliminar da Libertadores) e na Sul-Americana 2022.

A sugestão do volante rubro-negro é que o elenco se feche e se concentre no projeto imediato do clube. "Passamos por alguns problemas no final do campeonato (2021), mas nos fechamos naquele momento. Nos reunimos, nos fechamos, sabíamos das dificuldades e que era importante deixar o Atlético-GO na Série A, pois é um clube que está crescendo bastante. Temos de nos fechar novamente. Unidos, vamos conseguir nossos objetivos", sugeriu o jogador.

O volante chegou ao Atlético-GO pela primeira vez em meados de 2020, em plena pandemia do coronavírus. Ganhou espaço após a transferência do volante Edson para o Al Qadisiya (Arábia Saudita) e foi campeão do Goianão 2020.

Por isso, não desejava sair, mas, por casua de outras "situações", acabou deixando o clube. "Sempre foi minha vontade continuar no Atlético-GO, onde sou muito feliz e grato. Foram detalhes mesmo, incluindo algumas situações que apareceram. Mas eu estou feliz por estar de volta", destacou o jogador, que deve ser titular domingo (21) contra o Cuiabá-MT, no Estádio Antonio Accioly.

Nesta partida, o Dragão terá de vencer o adversário para deixar as últimas posições na Série A. Porém, antes, é preciso superar os efeitos da goleada para o Corinthians (4 a 0), que custou a eliminação do clube nas quartas de final da Copa do Brasil. Maranhão ficou de fora, mas disse que "sentiu" o baque da eliminação.

"Foi um jogo atípico para nós, em São Paulo. Apesar de eu não estar no jogo, senti muito a derrota, assim como todos. Temos de tomar (goleada) como lição para não poder tomar mais o número de gols que tomamos. Temos de ter experiência, saber jogar o jogo. Sabemos que nós precisamos vencer e vamos vencer aqui, nos nossos domínios. Temos de ser cascudos em casa, vencer os jogos e buscar a vitória", contou Willian Maranhão.