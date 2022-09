O volante Sousa acredita que o Vila Nova tem mostrado poder de reação, que vai ajudar a tirar o time da zona de rebaixamento e também garantir a permanência na Série B na sequência da competição nacional. O time goiano conquistou viradas nas últimas rodadas, como diante do Náutico, Guarani e Chapecoense.

“Nosso grupo vem mostrando que dá (para buscar a permanência). Buscamos resultados contra o Náutico, que poucas pessoas achavam que daria, contra Chapecoense eu tive a infelicidade da bola bater em mim e entrar, e também aqui contra o Guarani. Isso mostra que o grupo tem poder de reação. Nós acreditamos e estamos fortalecendo dentro da gente que podemos deixar o Vila na Série B. Vamos trabalhar por isso, só depende da gente”, contou Sousa, que ganhou a titularidade com o técnico Allan Aal.

No clube colorado, os confrontos diretos são tratados como determinantes para o Vila Nova deixar a zona de rebaixamento. O próximo será contra o Brusque, no sábado (17). Se vencer, o Tigre deixa as quatro últimas colocações depois de 21 rodadas.

“A gente vem mostrando evolução no trabalho feito pelo professor (Allan Aal). Já saímos uma vez, com os resultados acabamos voltando, mas creio que agora dependendo apenas de si. Temos a chance de deixar essa zona incômoda. Temos trabalhado para viajar para Brusque e fazer um bom jogo, vai ser difícil, mas que a gente possa voltar com resultado positivo e tirar o Vila da zona de rebaixamento”, salientou o volante Sousa.

O jogador revelou que tem o desejo de renovar com o Vila Nova e aguarda contato da diretoria vilanovense. Sousa rescindiu contrato com a Chapecoense, seu ex-clube, e assinou até novembro com o Tigre.

Na equipe goiana, o volante disputou oito jogos, sendo sete como titular. “Independentemente de jogar com Ralf, Arthur, Jean, Wagner, seja com quem for eu vim para ajudar, ser participo no grupo. Todos nós tivemos conversas com o Allan, temos no dia a dia de treinamento, e ele mostrou confiança para nós. Nosso grupo mostra evolução, creio que todos estão vendo isso. A gente vai se arrumando em campo, na forma que vem trabalhando e é fruto do nosso trabalho, da comissão”, concluiu o jogador.