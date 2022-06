Sob comando do técnico Moacir Júnior, a Aparecidense vivencia o melhor momento do clube na disputa da Série C do Brasileiro. A equipe de Aparecida de Goiânia obteve duas vitórias seguidas na competição nacional e espera aproveitar a boa sequência para buscar pontos na rodada deste final de semana, em que jogará fora de casa.

A Aparecidense sairá para enfrentar o Volta Redonda, neste domingo (26), no Estádio Raulino de Oliveira. A partida será disputada em Volta Redonda (RJ), às 18 horas. As duas equipes dependem de um resultado positivo para seguir a caminhada pela classificação à próxima fase do torneio.

Volta Redonda e Aparecidense têm algo em comum: vieram da Série D do Brasileiro como campeões. O Voltaço conquistou o título em 2016, enquanto o Camaleão garantiu ano passado o primeiro título importante da sua história.

Na Série C, o time carioca soma 17 pontos e precisa da vitória em casa. A equipe goiana tem 15 pontos. Caso vença fora de casa, a Aparecidense não só ganha o terceiro jogo seguido como ganhará a posição da equipe adversária e ficará bem próxima de entrar no G8 - a equipe pode até entrar na faixa nesta rodada.

A Aparecidense venceu fora o Botafogo-SP (2 a 0) e, em casa, superou o até então líder da competição, o Paysandu-PA (1 a 0). São resultados importantes, que afastam o Camaleão do risco de rebaixamento e, ao mesmo tempo, fazem com que possa almejar uma vaga entre os oito clubes classificados à próxima fase.

A direção reforçou o elenco esta semana, ao contratar dois jogadores: o lateral esquerdo Matheus Leal, de 27 anos e campeão baiano pelo Atlético-BA, e o meia Jefferson Renan, de 29 anos, liberado pelo Vitória-BA.

No triunfo sobre o Paysandu-PA, o meia-atacante Felipe Menezes, de 34 anos, finalmente fez o primeiro gol dele pela Aparecidense. Considerado uma das principais contratações do time nesta temporada, Felipe Menezes conviveu com lesões, mas se recuperou e marcou de cabeça, nos acréscimos, o gol muito comemorado.

“Vencer o líder (Paysandu-PA) nos moraliza. Agora, tivemos duas vitórias consecutivas, muda um pouquinho a condição na tabela e temos de continuar focados, buscar evoluir, aproximar do G8 e nos afastar ainda mais das equipes que estão atrás”, destacou Felipe Menezes, ex-Goiás, ex-Palmeiras, ex-Botafogo e ex-Benfica.

Segundo ele, a chegada de Moacir Júnior foi importante para passar confiança ao elenco num momento em que o Camaleão estava oscilando na Série C, além de extrair o máximo do elenco a partir da metade do torneio. Ao lado de Felipe Menezes, a Aparecidense tem nomes experientes, como Wesley Matos, Alex Henrique, Pedro Henrique (se recupera de lesão) e Rodriguinho.