O atacante Walter está regularizado pelo Goiânia e pode estrear pela equipe neste domingo (14), no Estádio Olímpico, onde o Galo pega a Aseev pela 2ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. O registro do jogador de 33 anos apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (12).

O contrato de Walter com o Goiânia é de três meses, para a Divisão de Acesso. O atacante quer recomeçar a carreira, gosta da capital e tem história no futebol goiano.

É a primeira vez na carreira que Walter vai jogar uma 2ª Divisão de um Estadual.

O projeto é subir, ganhar vaga na Série D ano que vem. Quero ficar marcado na história do Goiânia. Penso que posso fazer isso com acesso, título e aumentar a minha história no futebol goiano. O Goiânia pode me ajudar a me reencontrar e quero retribuir com gols”, comentou Walter.

Walter fez seu último jogo em 19 de março, pelo Amazonas FC, no Campeonato Amazonense. O jogador também atuou pelo Santa Cruz no Pernambucano nesta temporada.

Walter no Futebol Goiano

Goiás

98 jogos

54 vitórias

22 empates

22 derrotas

48 gols

8 cartões amarelos

Estreia: Goiás 2 x 0 América-MG (Série B) - 13/7/2012

Primeiro gol: Ipatinga 0 x 6 Goiás - hat-trick (Série B) - 3/8/2012

Atlético-GO

25 jogos

5 vitórias

5 empates

15 derrotas

5 gols

7 cartões amarelos

Estreia: Coritiba 4 x 1 Atlético-GO (Série A) - 15/5/2017

Primeiro gol: Coritiba 4 x 1 Atlético-GO (Série A) - 15/5/2017