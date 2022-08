Uma nova tentativa para recomeçar a carreira. É assim que o atacante Walter definiu seu atual momento, um dia após assinar contrato de três meses com o Goiânia para a disputa da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. A estreia do jogador de 33 anos pelo Galo pode ocorrer no próximo domingo (14), contra a Aseev, pela 2ª rodada da competição estadual.

Walter não entra em campo desde o dia 19 de março. Se não for utilizado contra a Aseev, completará cinco meses sem jogar uma partida oficial na próxima semana. Segundo o jogador, o longo período parado foi uma opção dele pensando em acertar com um clube para atuar no segundo semestre deste ano.

“Foram três meses parado também porque eu estava com um problema no joelho. Senti uma lesão, mas não é caso de cirurgia e hoje estou melhor. Nesse período, recebi algumas propostas de times da Série D, mas optei por não aceitar porque eu poderia ficar o restante do ano sem jogar. Já tinha passado por Santa Cruz e Amazonas. Preferi esperar. Agora, quero jogar até novembro e pensar em um projeto para 2023”, justificou o atacante Walter.

O camisa 18 voltou para Goiânia há pouco mais de um mês. Amigo do presidente do Goiânia, Alexandre Godoi, pediu ao dirigente para aprimorar a forma física no clube alvinegro. Desde então, conversas sobre um possível acerto passaram a ser iniciadas por parte do mandatário do Galo.

“Ele falava praticamente todos os dias comigo: ‘e aí vamos assinar um contrato?’ (risos). Ontem (segunda-feira, 9), nós sentamos e decidimos assinar. Foi engraçado que, há algumas semanas, o Cerrado (outro time da Divisão de Acesso) me procurou. Conheço muitos jogadores que estão lá, mas, como eu já estava treinando no Goiânia, decidi ficar aqui. Na vida, nem sempre o dinheiro é o mais importante”, salientou o atacante.

Leia também:

+ Favoritos empatam na estreia na Divisão de Acesso

+ Divisão de Acesso: tudo sobre a corrida por vaga na elite estadual

O plano de Walter é voltar a ganhar tempo em campo e recuperar o ritmo de jogo. “Ainda não tenho condição de jogar uma partida completa. O professor Marcus (Alexandre, técnico do Goiânia) está trabalhando para me colocar aos poucos. Acredito que domingo dê certo de jogar alguns minutos”, frisou o jogador, que vê o Goiânia forte pelo acesso à 1ª Divisão estadual.

“O elenco é muito bom, eu sinto a equipe focada no objetivo. Assinei por três meses, mas, se subir, quem sabe fico para o ano que vem. Eu me sinto em casa, quero ajudar o Goiânia, nossa equipe e colocar meu nome na história desse clube”, completou o atacante.

Apesar de ter sido revelado pelo Internacional, ter sido negociado com o Porto e rodado o Brasil na sequência da carreira, Walter possui uma identificação forte com o futebol goiano. O Goiânia será o terceiro clube em que o jogador atua. Antes, teve duas passagens pelo Goiás (2012-2013 e 2016-2017) e jogou no Atlético-GO em 2017.

Em 2019, Walter chegou a acertar retorno ao Goiás, mas a tentativa foi frustrada. Após ter sido flagrado em exame antidoping, quando atuava pelo CSA, por uso de substância utilizada no tratamento para perder peso, o jogador teve pena aumentada em mais um ano e não pôde jogar pelo clube esmeraldino.

Nesse período, Walter passou a jogar futebol amador. Chegou a enfrentar o Atlético-GO em um jogo-treino pela equipe Noronha Alimentos, em 2020, e, em 2019, participou de uma partida de uma liga amadora, em Pilar de Goiás - na época, o atacante negou participação no jogo, mas fotos mostraram o atleta em campo.

“Aqui (Goiânia) é minha casa, é a cidade em que encontrei felicidade. Posso rodar o mundo, mas aqui me sinto feliz. O povo goiano tem um carinho grande por mim. Não quero sair daqui mais. É isso que busco, voltar a ser feliz. O Goiânia está me dando essa oportunidade”, afirmou o atacante Walter, que diz ter enfrentado problemas pessoais no último ano, viveu uma separação conjugal e, por isso, entende que voltar para o futebol goiano será um recomeço na carreira e na vida particular.

O retorno para Goiânia também deve ser um capítulo novo em um livro que está sendo produzido sobre a história de Walter. “Está sendo produzido ainda, já tem boa parte escrita, mas vou esperar um pouco para revelar mais detalhes. Estamos acertando os contratos também, está bem encaminhado. O plano é lançar este ano, vai ter muita história boa, muita resenha”, avisou o atacante Walter.

Walter no Futebol Goiano

Goiás

98 jogos

54 vitórias

22 empates

22 derrotas

48 gols

8 cartões amarelos

Estreia: Goiás 2 x 0 América-MG (Série B) - 13/7/2012

Primeiro gol: Ipatinga 0 x 6 Goiás - hat-trick (Série B) - 3/8/2012

Atlético-GO

25 jogos

5 vitórias

5 empates

15 derrotas

5 gols

7 cartões amarelos

Estreia: Coritiba 4 x 1 Atlético-GO (Série A) - 15/5/2017

Primeiro gol: Coritiba 4 x 1 Atlético-GO (Série A) - 15/5/2017