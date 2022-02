Esporte Wanderson elogia parceiro de zaga no Atlético-GO: 'tem um grande potencial' jovem de 21 anos tem sido criticado por causa da falha em gol no clássico com o Vila Nova e do pênalti contra a Aparecidense

No elenco do Atlético-Go, o zagueiro Wanderson é o único jogador que atuou nas seis vezes em que o time esteve em ação no Goianão. Nesta quarta-feira (16), em Goiatuba, o jogador vai ter como parceiro de zaga o jovem Michel, de 21 anos, que tem sido criticado por causa da falha no gol no clássico com o Vila Nova (derrota de 3 a 2) e no pênalti na vitória (2 a 1) sobre a...