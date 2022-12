A passagem do meia-atacante Wellington Rato pelo Atlético-GO pode ser definida como uma aposta que deu certo. E muito. O jogador foi descoberto pela diretoria do Dragão em meados de 2020 e custou R$ 10 mil. Agora, deixa o clube goiano após 100 jogos, 21 gols, dois títulos estaduais com os cofres recheados com R$ 5 milhões que serão pagos pelo São Paulo pela maior parte dos direitos econômicos do jogador. O clube rubro-negro ainda mantém 20% de Rato para lucrar em uma eventual negociação futura.

Wellington Rato foi uma aposta da diretoria atleticana com a ajuda do então auxiliar técnico Anderson Batatais, que já havia trabalhado com Wellington Rato no Ferroviário-CE. Anderson deixou o clube cearense para ser auxiliar técnico na comissão de Vágner Mancini. Dois meses depois, o meia-atacante faria o mesmo caminho para dar um salto na carreira.

Antes de assinar com o Dragão, Wellington Rato havia feito uma carreira andarilha passando por clubes como Osasco Audax-SP, Audax Rio, Dom Bosco-MT, Red Bull Brasil-SP, Caldense-MG, Sampaio Corrêa-MA e Joinville, até chegar ao Ferroviário-CE. O sucesso rápido no clube cearense fez com que ele renovasse contrato, mas com uma cláusula de saída em caso de ofertas internacionais ou da Série A. Era o caso do Dragão, que precisou desembolsar apenas R$ 10 mil para levar o jogador ao CT do Urias Magalhães.

Ao chegar no Atlético-GO, o meia-atacante mostrou rapidamente que era talentoso e versátil. Além de atuar aberto pelas pontas, também conseguia ser perigoso como um “falso nove” e, por último, assumiu a camisa 10 do Dragão e se mostrou um jogador de criatividade no meio-campo.

A passagem de Wellington Rato pelo Atlético-GO é dividida em duas etapas. A primeira durou 30 jogos, com 6 gols e rendeu o título de campeão goiano de 2020. Após se destacar em uma vitrine melhor, o meia-atacante despertou interesse do V-Varen Nagasaki, do futebol japonês.

A diretoria atleticana recebeu 250 mil dólares pelo empréstimo (cerca de R$ 1,3 milhão na cotação da época). Naquele momento, a aposta de R$ 10 mil já tinha valido a pena com retorno técnico e financeiro, mas o melhor estava por vir.

Wellington Rato voltou do empréstimo ao clube japonês como um reforço de peso para o Dragão, que tinha feito uma boa campanha na Série A e teria um calendário recheado para 2022.

O meia-atacante não decepcionou a torcida atleticana e disputou incríveis 70 jogos pelo Dragão na temporada que se encerrou há pouco mais de um mês. O jogador foi o recordista do clube em 2022, ao lado de Marlon Freitas, mas liderou sozinho a artilharia atleticana na temporada com 15 gols marcados.

Em pouco tempo, Wellington Rato se colocou entre os maiores artilheiros do Dragão na Série A com 10 gols, atrás apenas de Anselmo, Felipe e Luiz Fernando (11 gols), Elias (12 gols) e Juninho (14 gols).

A saída de Wellington Rato será sentida no clube rubro-negro, pois era o principal líder técnico do elenco. No entanto, a diretoria atleticana entende que o retorno financeiro vem em boa hora, pois o clube viveu um rebaixamento à Série B e precisará de um reforço nas receitas para a construção de uma equipe forte que buscará o retorno à 1ª Divisão.

O técnico Eduardo Souza lamenta a saída de Rato, mas exalta também a capacidade que o Atlético-GO teve em enxergar a oportunidade na contratação do atleta. Além disso, prevê uma marca na história do clube daqui para frente.

“Ficamos felizes por tudo o que tem acontecido com ele (Rato). Foi fruto do trabalho dele, da evolução. Ele se tornou uma referência para nós contratarmos jogadores. Temos o exemplo do Rato, assim como de outros, mas, pela visibilidade, merece o que está acontecendo”, destacou Eduardo Souza, que lembra que o clube foi ao mercado dois anos atrás e conseguiu contratar um meia-atacante de qualidade. Ou seja, o treinador atleticano confia na capacidade da diretoria em repor a saída de Wellington Rato.

“Não vai ser fácil substituir o Rato, mas o Atlético-GO tem característica de encontrar esses jogadores e vamos encontrar. Hoje, para iniciar, estamos bem servidos com o Shaylon e com outras peças do elenco”, destacou Eduardo Souza.

