O ex-jogador Welliton, revelado pelo Goiás, é acusado de agredir fisicamente, verbalmente e emocionalmente a ex-mulher Rafaela Carvalho, de 28 anos. As acusações, que também cita perseguição por parte do ex-atacante, foram feitas pela própria Rafaela em relatos publicados, por meio de vídeos e imagens de hematomas, em uma rede social.

Nos relatos, Rafaela conta que as agressões começaram quando Welliton jogava na Turquia. Em uma publicação ela diz que as agressões “começaram com um copo de água no rosto, um xingamento”. Ela conta que passou a ter depressão, emagreceu 16kg e vivia à base de medicação. “Mas hoje estou curada. Sem rancor, sem ódio. Eu só precisava expor aqui por uma questão de honra”, publicou a modelo em uma rede social.

Nas imagens, Rafaela mostra agressões que sofreu nos olhos, rosto, braços, pernas, região das costas e dedos dos pés e mãos.

Rafaela passou a morar com Welliton quando o ex-jogador atuava pelo Mersin Idman Yurdu, da Turquia. As agressões seguiram no período que o ex-atacante se transferiu para os Emirados Árabes Unidos - ele jogou no país asiático entre os anos de 2017 e 2021.

“Durante um tempo não éramos ainda casados no papel, oficialmente. Lá (Emirados Árabes Unidos) não existia justiça para a mulher", disse Rafaela ao UOL. "Depois das agressões, ele chegava a esconder meu passaporte, meu celular, meu dinheiro. Eu conseguia fugir para casa de alguns amigos brasileiros, que me acolhiam. Eram poucas pessoas que sabiam", completou a ex-mulher do ex-jogador.

A modelo explicou que está em processo de divórcio há pouco mais de um ano e que o jogador ainda a persegue por meio de mensagens. Rafaela disse que o que a motivou a expor vídeos e imagens foi uma ameaça que recebeu nas últimas semanas.

“Há mais ou menos 15 dias eu recebi uma mensagem de ameaça de uma pessoa do convívio do meu ex-marido. Que se eu expor algo que meu ex-marido fez comigo essa pessoa transformaria minha vida num inferno. Que se eu expor, eu iria expor a família dele”, contou Rafaela.

Ela explicou que buscou a Justiça e abriu boletins de ocorrência contra o jogador no retorno dele ao Brasil. Após oito temporadas no futebol do exterior, Welliton voltou ao Brasil em 2021 para jogar pelo Goiás e disputou oito partidas pelo clube que o revelou para o futebol.

“Quando a gente mudou para o Brasil eu comecei a tomar medidas da justiça, abri os boletins de ocorrência, fiz exames de corpo e delito porque tiveram agressões no Brasil. Até então, chegavam audiências que eu tinha que falar contra ele e eu não conseguia. Eu ficava com dó, com pena dele e adiava as audiencias”, detalhou Rafaela.

Segundo o UOL, o ex-jogador é alvo, no Brasil, de pelo menos quatro ações que tratam de ameaça, agressões físicas e psicológicas e perseguição.

O POPULAR encontrou três processos contra Welliton que foram originados de investigação policial e posterior denúncia do Ministério Público de Goiás (MP-GO), acatada pela Justiça. Todos são por injúria e violência contra a mulher. Há outros quatro processos em segredo de justiça e não é possível afirmar se são por violência contra a mulher.

Dos três, o mais avançado é de 2019 e já está em fase final, mas a audiência de instrução e julgamento foi adiada seguidas vezes e, por fim, está novamente marcada para 7 de agosto deste ano. Os outros são de 2022, por fato ocorrido em 2021, e o mais recente é deste ano, com entrada em dezembro de 2022, mas denúncia feita e acatada neste mês de fevereiro.

“Hoje eu tenho orgulho da mulher que me tornei, das pessoas que me ajudaram e do que eu superei. Sei que muitas podem superar. Expor isso é o mais difícil, até mesmo com minha família. Muitos vão se surpreender. Mas hoje eu não tenho vergonha, não tenho mais medo. Consigo expor sem ter depressão, sem ter uma crise de ansiedade. Me sinto vitoriosa”, falou Rafaela.

Além das declarações e imagens de hematomas que foram expostas em uma rede social, Rafaela publicou um vídeo no qual Welliton confessa que já a agrediu. O jogador diz que "homem bate na mulher se ela aprontar com ele” e que bateu na modelo.

O POPULAR entrou em contato com Welliton, mas não teve retorno do jogador até a publicação desta reportagem. A advogada que representa o ex-atacante nas acusações de violência doméstica, Marcia Paulina Rocha, informou que o ex-jogador está viajando e que retornaria com uma resposta após falar com seu cliente. O conteúdo será atualizado caso haja retorno.

