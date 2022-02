Esporte Williams lança carro sem homenagem a Senna após quase 30 anos Homenagem a Ayrton Senna estava presente no bico da Williams desde seu acidente fatal, a bordo de um carro da equipe, em 1994

A Williams lançou nesta terça-feira (15) seu novo visual para a temporada 2022 da Fórmula 1. Com a chegada de nova patrocinadora principal, a Duracell, o carro tem o azul-marinho como cor principal, e detalhes de vermelho e branco. De acordo com o chefe, Jost Capito, a opção é porque "o time tem orgulho de ser britânico." Your FW44, ready for the challenges of ...