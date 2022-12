O Vila Nova concluiu a transferência do lateral esquerdo Willian Formiga para o Ceará. O jogador tinha vínculo com o clube colorado até o fim de 2023, mas foi cedido ao Vozão como forma de abatimento de uma dívida que o Tigre tinha envolvendo a negociação do zagueiro Patrick William.

Contrato pelo Vila Nova em 2020, Willian Formiga disputou 114 jogos com a camisa do Tigre e marcou dois gols. O jogador é um dos poucos remanescentes da campanha do título da Série C do Campeonato Brasileiro em 2020.

O lateral esquerdo se despediu da torcida colorada com uma publicação em uma rede social. “Sinto que minha jornada no clube foi cumprida. Estivemos juntos em momentos felizes e vitoriosos. Acredito que vivemos uma história positiva juntos”, escreveu Formiga.

O jogador destacou o fato de ter disputado mais de 100 jogos com a camisa colorada e agradeceu o apoio recebido de jogadores, membros de comissão técnica e diretoria do clube.

Com a saída de Willian Formiga, o elenco do Vila conta com o prata da casa Jefferson e o experiente Diego Renan, recém-chegado, para a posição.