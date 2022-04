A CBF contratou Wilson Seneme para ser o presidente da comissão de arbitragem da entidade. Ele ocupa a função que estava interinamente com Alicio Pena Júnior, colocado à frente do setor após a demissão de Leonardo Gaciba.

Um dia após o anúncio da saída da Conmebol, Semene esteve com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e iniciou o trabalho que, pelo discurso do dirigente, é de reestruturação na arbitragem. A informação inicial foi do GE, confirmada pelo UOL Esporte.

Ex-árbitro, Seneme estava à frente da comissão da Conmebol desde 2016. A contratação do novo chefe dos árbitros é a primeira ação concreta da gestão Ednaldo desde a confirmação via eleição de que ele estará à frente do futebol brasileiro por pelo menos quatro anos.

Ednaldo tinha prometido a Alicio que ele ficaria no cargo para a conclusão das competições nacionais de 2021, mas a instabilidade política adiou uma definição sobre o setor. Com o poder confirmado, o baiano trouxe seu primeiro nome para o quadro da CBF.

A arbitragem é um assunto que sempre gera pressão política sobre a CBF por parte dos clubes ao longo do Campeonato Brasileiro. A chegada do novo dirigente se dá às vésperas do início das Séries A e B. A primeira rodada da segunda divisão começa nesta sexta (8). A elite entra em campo no sábado (9).