O árbitiro Wilton Pereira Sampaio apitou a vitória da Polônia por 2 a 0 sobre a Arábia Saudita, pela 2ª rodada da Copa do Mundo. A atuação do brasileiro chamou a atenção pelo alto número de cartões amarelos: só no primeiro tempo, foram cinco.

De acordo com o serviço de estatísticas OptaJoe, cinco amarelos é o maior número de cartões distribuídos na metade inicial de uma partida de Copa desde a final de 2010, entre Holanda e Espanha. Wilton Pereira Sampaio não advertiu nenhum outro atleta na segunda etapa de Polônia e Arábia Saudita.

Apesar do elevado número de cartões, o brasileiro deixou de punir um lance ríspido. Segundo Paulo César de Oliveira, comentarista de arbitragem da Globo, Matty Cash deveria ter levado segundo cartão amarelo, aos 19 minutos do 1º tempo. O lateral acertou o cotovelo em Mohammed Al-Burayk.

"Essa entrada do Cash, com o braço levantado, colocando em risco o adversário, o jogador saudita foi atingido no rosto. O Cash deveria ter recebido o segundo amarelo. O Wilton administrou, pipocou", afirmou o comentarista na transmissão.

Wilton Pereira Sampaio precisou de auxílio do VAR para marcar um pênalti a favor da Arábia Saudita. Saleh Al-Shehri foi derrubado por Krystian Bielik, e a princípio o brasileiro mandou o jogo seguir. Após rápida checagem no vídeo, o árbitro mudou de ideia. O goleiro polonês Szczesny defendeu a cobrança.

O assistente goiano, Bruno Pires, também trabalhou na partida neste sábado (26).