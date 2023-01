O árbitro Wilton Pereira Sampaio, que integra o quadro da Fifa e apitou a Copa do Mundo disputada no Catar, será o responsável pela arbitragem do jogo entre o líder do Goianão 2023, o Atlético-GO, diante do Iporá, nesta quarta-feira (18). Ele será auxiliado por Leone Carvalho e Paulo César Almeida. O duelo será disputado no Ferreirão, a partir das 15h30.

Da escala completa da 3ª rodada, o árbitro Artur Morais vai estrear no Goianão 2023 nesta rodada. Ele formará trio com Bruno Pires (Fifa), que também esteve no Mundial do Catar, e Jonny Kamenach. Os profissionais vão trabalhar no duelo entre Goianésia e Morrinhos, que joga no estádio Valdeir José de Oliveira, a partir das 20 horas desta quarta-feira.

O único jogo isolado da rodada, que fechará a 3ª jornada do Goianão 2023, será a partida entre Goiás e Anápolis na quinta-feira (19). As equipes duelam na Serrinha, a partir das 19h30. A arbitragem será formada por Gabriel Queiroz, que será auxiliado por Tiago Gomes e Adriano Mendes.

Confira a escala completa da arbitragem da 3ª rodada do Goianão 2023:

Jogos desta quarta-feira (18)

Inhumas x Goiânia – 15:30 – Zico Brandão (Inhumas)

Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistente 1: Hugo Correa

Assistente 2: Matheus Galvão

4º Árbitro: Leandro Cardoso