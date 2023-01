A Federação Goiana de Futebol (FGF) divulgou a escala de arbitragem da 1ª rodada do Goianão 2023. Árbitro e assistente goianos na Copa do Catar, Wilton Pereira Sampaio e Bruno Pires estão confirmados para o duelo entre Vila Nova x Goiânia, que se enfrentam no OBA. O trio da partida ainda conta com Hugo Corrêa. O clássico será disputado nesta quarta-feira (11), a partir das 19h30.

O duelo da abertura do Goianão 2023, entre Inhumas e Anápolis, na quarta-feira, a partir das 15h30, terá Eduardo Tomaz como árbitro principal. Ele será auxiliado pelos assistentes Tiago Gomes e Ricardo Prado.

Leia também

+ Conheça a história do Goianão em 80 fatos sobre o Estadual

+ Confira a tabela completa do Goianão 2023

A estreia do Atlético-GO, diante do Grêmio Anápolis fora de casa, terá Gabriel Queiroz como árbitro principal. Já o confronto entre Goiás e Aparecidense, na Serrinha, terá Jefferson Ferreira no comando da arbitragem. As duas partidas serão na quinta-feira (12).

A 1ª rodada do Goianão 2023 terá seis jogos na quarta e quinta. Confira a escala completa da arbitragem da rodada de abertura do Estadual: