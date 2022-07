O Atlético-GO segue na Copa do Brasil, está nas quartas de final pela segunda vez na história e conseguiu a classificação diante do maior rival, o Goiás. Conseguiu isso graças à atuação de Jorginho, camisa 10 do time, e à perspicácia de Jorginho, o técnico.

Quem também teve boa avaliação no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil foram Marlon Freitas, Wellington Rato, Ronaldo e Luiz Fernando.

No Goiás, as maiores notas foram dos atacantes Pedro Raul e Nicolas, pela luta em campo.

Veja as avaliações:

GOIÁS

Tadeu – Não conseguiu fazer nada para impedir a goleada. Nota 4.

Yan Souto – Atuação muito abaixo da crítica. Nota 3.

Reynaldo César – Conseguiu algumas rebatidas. Nota 4.

Caetano – Melhor da defesa, teve de se virar como lateral. Nota 5.

Diego – Regularidade é sua marca. Nota 6.

Matheus Sales – Sofreu na marcação do lado esquerdo e do lado direito. Nota 4.

Leia também:

+ Tadeu diz que Edson agrediu membro da comissão do Goiás; volante diz que foi ofendido

+ "A gente sai envergonhado", diz volante do Goiás após eliminação

Caio Vinícius – Atuação discreta, sem descidas ao ataque. Nota 4.

Fellipe Bastos – Errou lance capital e teve que lidar com as vaias. Nota 3.

Danilo Barcelos – Foi o ponto mais fraco do Goiás no 1º tempo. Nota 2.

Pedro Raul – Muita luta e um gol desperdiçado. Nota 5.

Nicolas – Mais uma vez, mostrou muita disposição e pouca inspiração. Nota 5.

Dadá Belmonte – É um jogador que briga muito, mas acrescenta pouco. Nota 3.

Vinícius – Tentou mudar o panorama do jogo, mas foi pouco eficiente. Nota 5.

Auremir – Entrou na fogueira e tinha um latifúndio para cobrir. Nota 3.

Luan Dias – Tentou encontrar alguns espaços, mas foi discreto. Nota 3.

Renato Júnior – Poucos minutos em campo. Sem nota.

Jair Ventura – Abriu espaço para o show atleticano. Nota 2.

ATLÉTICO-GO

Ronaldo – Foi pouco acionado, mas fez duas defesas de cinema. Nota 7.

Hayner – Muito acionado no 1º tempo, deu trabalho para Danilo Barcelos. Nota 6.

Wanderson – Atuação sóbria e sem maiores sustos. Nota 6.

Ramon Menezes – Teve pouco trabalho. Saiu machucado. Nota 5.

Jefferson – Teve personalidade para lidar com as vaias e fez partida segura. Nota 6.

Edson – Foi firme como volante, sem dar brechas. Nota 6.

Marlon Freitas – Jogou de terno e mostrou que é dono do meio-campo. Nota 7.

Jorginho – Ídolo, desfilou seu bom futebol e abriu caminho para classificação. Nota 8.

Airton – Com muita velocidade, atacante deu trabalho e sofreu pênalti. Nota 7.

Wellington Rato – Partida com muita personalidade coroada com belo gol. Nota 7.

Luiz Fernando – Mobilidade e criatividade no comando de ataque. Nota 7.

Shaylon – Teve personalidade para lidar com as vaias e fez jogo correto. Nota 5.

Edson Fernando – Manteve o meio-campo coeso. Nota 5.

Gabriel Noga – Poucos minutos em campo. Sem nota.

Léo Pereira – Não teve oportunidades para mostrar seu jogo. Sem nota.

Jorginho (T) – Escalou bem a equipe e soube ler os movimentos do técnico adversário. Nota 8.