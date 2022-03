Esporte XP apresenta proposta de divisão dos direitos de TV na nova liga de clubes Fórmula apresentada copia a aplicada no Campeonato Espanhol e tem internacionalização das transmissões do Brasileiro como um dos objetivos

Inspirada no modelo de LaLiga e com divisão igualitária dos direitos internacionais de televisionamento, o banco de investimentos da XP apresentou sua proposta para a nova liga de clubes no Brasil. O encontro aconteceu nesta terça-feira (15) e teve presença de presidentes ou representantes de 35 agremiações. Entre os principais do país, a única ausência foi o Palm...