Esporte Yan Souto chega ao Goiás e revela conselhos de Ricardo Drubscky Zagueiro esmeraldino, de 20 anos, chega ao Goiás como aposta da diretoria e ressalta papo com ex-treinador do clube goiano

O Goiás contratou o zagueiro Yan Souto, de 20 anos, como uma aposta após o jovem defensor mostrar potencial no Floresta, do Ceará. O zagueiro chega referendado por Ricardo Drubsky, que era o comandante da equipe cearense e conhece bem o garoto. Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Yan Souto trabalhou com Ricardo Drubscky no Boston Ciy, de Minas Gerais...