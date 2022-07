Esporte Zagueiro é regularizado e pode estrear pelo Vila Nova Matheus Mancini já treina com o time colorado e está à disposição do técnico Allan Aal

O zagueiro Matheus Mancini foi regularizado nesta quinta-feira (14) e está liberado para estrear pelo Vila Nova na sequência da Série B. O jogador de 27 anos, que assinou contrato até o final da Série B, já treina com o clube colorado e fica à disposição do técnico Allan Aal. Matheus Mancini foi apresentado como reforço do Vila Nova no início desta semana, junto com o atacan...