Zagueiro admite incômodo no Atlético-GO com fase ruim, mas aposta na reação Eder garante que não vai faltar determinação para melhorar a posição no torneio

O zagueiro Eder, titular e um dos líderes do elenco do Atlético-GO, admite que, no clube, há o incômodo pela situação ruim do time na tabela da Série A. Ao mesmo tempo, o jogador garante que não vai faltar determinação para melhorar a posição no torneio. Isso terá de começar pela vitória sobre o Ceará, na noite deste sábado (20), no Estádio Antonio Accioly. O Dragão...