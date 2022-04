Esporte Zagueiro aproveita dias de treinos para se adaptar à rotina no Vila Nova Eduardo Doma foi um dos oito contratados do Tigre para a sequência da temporada de 2022

Uma das novidades do Vila Nova para a sequência da temporada, o zagueiro Eduardo Doma tem aproveitado os dias de treinos para se adaptar às ideias de jogo do técnico Higo Magalhães e melhorar seu condicionamento físico para o início da Série B e nos duelos da Copa do Brasil. A estreia do Tigre será na próxima sexta-feira (8), contra o Vasco, fora de casa. Eduardo Doma fo...